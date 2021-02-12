Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 11 февраля • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, какие законы вступают в силу 11 февраля11 февраля 2021, 16:11

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 78 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Уточняются правила выделения субсидий на обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских изделий и лекарственных препаратов. Так, внесены изменения в требования к потенциальным получателям господдержки, в процедуру проведения конкурсного отбора и в порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии. Также установлена обязанность и порядок представления отчетности о достижении значения результата предоставления средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2021 года № 94 «О внесении изменений в Положение о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники»

Скорректирован порядок лицензирования разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. В частности, уточнены лицензионные требования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2021 года № 97 «Об утверждении Правил формирования, ведения и размещения реестра соглашений о предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий»

Утвержден порядок формирования, ведения и размещения реестра соглашений об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере или о финансировании затрат по сертификату, которые оплачиваются путем выделения из бюджета субсидий исполнителю услуг. Вести реестр будет Федеральное казначейство.

Принятое постановление действует до 1 января 2025 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2021 года № 100 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176»

С 1 января 2021 года один раз в два года пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, будут компенсировать расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно независимо от его территориального расположения (на территории Российской Федерации или за её пределами). В связи с этим вносятся изменения в правила выделения средств. В частности, установлено, что при поездках заграницу компенсировать будут проезд до ближайших к месту пересечения государственной границы РФ железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, автостанции.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2021 года № 101 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета грантов Президента Российской Федерации в области культуры и искусства в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1529»

Утвержден новый порядок предоставления из федерального бюджета грантов Президента РФ в области культуры и искусства региональным бюджетным и автономным учреждениям. Средства выделяются на основании соглашения, заключенного между Министерством культуры РФ и учреждением. Форма соглашения устанавливается Министерством финансов РФ в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2021 года № 102 «Об утверждении Положения о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках»

Утвержден порядок формирования и ведения Единой базы данных о музыкальных инструментах и смычках, которую будут вести Минкультуры России и его территориальные органы в электронном виде.

Установлены правила внесения в базу сведений, их состав, а также порядок предоставления собственнику или пользователю инструмента (смычка) сведений из базы.

Катунь24