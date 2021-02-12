Катунь24: Рассказываем, как оформить пенсию через работодателя • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, как оформить пенсию через работодателя

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Рассказываем, как оформить пенсию через работодателя11 февраля 2021, 15:25

Оформление пенсии через работодателя возможно в том случае, если организация, в которой трудоустроен гражданин, обменивается с Пенсионным фондом России (ПФР) документами по электронным каналам связи.

Фото: pixabay.com

При наличии письменного согласия будущего пенсионера кадровая служба предприятия заблаговременно направляет по защищенным каналам связи в ПФР документы, необходимые для назначения пенсии.

«Предварительно гражданину необходимо ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета, и в случае отсутствия каких-либо данных, влияющих на процесс установления страховой пенсии, представляются те документы, которые есть в распоряжении страхователя или у работника, например, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей, военный билет, информация о заработке за периоды до 1 января 2002 года. Недостающие сведения в случае необходимости специалисты пенсионного ведомства запросят самостоятельно, путем направления запросов в архивы и организации, где человек трудился ранее», — рассказывает начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения ПФР по Алтайскому краю Юлия Барсукова.

После завершения заблаговременной работы с документами будущему пенсионеру к моменту наступления права лишь остается подать заявление о назначении пенсии, которое также направляется по электронным каналам связи с ПФР.

Справка: на сегодняшний день ОФПР по Алтайскому краю обменивается в электронном виде сведениями с 38 970 организациями региона.

Катунь24

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