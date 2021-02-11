Катунь24: Рубцовчанин избил соседа ковшиком и палкой, а затем задушил • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Рубцовчанин избил соседа ковшиком и палкой, а затем задушил

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Рубцовчанин избил соседа ковшиком и палкой, а затем задушил10 февраля 2021, 18:48

Между ними на бытовой почве произошла ссора.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Инцидент произошёл в Рубцовске в ноябре 2020 года. Между горожанином и бывшим соседом по общежитию, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. 47-летний обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес 55-летнему потерпевшему множественные удары по голове и телу, в том числе металлическим ковшом и деревянной палкой, от которых мужчина потерял сознание, а затем задушил его.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24

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