Катунь24: Рубцовчанин избил соседа ковшиком и палкой, а затем задушил • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Рубцовчанин избил соседа ковшиком и палкой, а затем задушил10 февраля 2021, 18:48

Между ними на бытовой почве произошла ссора.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Инцидент произошёл в Рубцовске в ноябре 2020 года. Между горожанином и бывшим соседом по общежитию, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. 47-летний обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес 55-летнему потерпевшему множественные удары по голове и телу, в том числе металлическим ковшом и деревянной палкой, от которых мужчина потерял сознание, а затем задушил его.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24