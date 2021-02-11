Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 10 февраля • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, какие законы вступают в силу 10 февраля10 февраля 2021, 17:33

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 84 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»

Расширено действие программы льготных авиаперелётов для жителей Дальнего Востока. Теперь пассажиры всех категорий (ранее только льготники), которые зарегистрированы по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, получили право купить билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. Речь идёт о перелётах с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 87 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части функционирования и развития федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 39 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 1391»

Утверждены принципы функционирования, структура и функции федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» и участников информационного взаимодействия по формированию информационного ресурса единой системы и ее использованию в кадровой работе. Также определены их полномочия и обязанности. Уточнены полномочия Минцифры России и Минтруда России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2021 года № 96 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «Первый канал», акционерному обществу «Телекомпания НТВ», акционерному обществу «Телерадиокомпания «Петербург», акционерному обществу «Карусель», акционерному обществу «ТВ Центр» и обществу с ограниченной ответственностью «Национальный спортивный телеканал» на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 1385»

Утверждена новая редакция правил предоставления субсидий Первому каналу, НТВ, Телерадиокомпании «Петербург», Карусели, ТВ Центру и «Национальному спортивному телеканалу» на оплату предоставленных ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек.

Средства выделяются в рамках подпрограммы 2 «Информационная среда» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество». Размер субсидий определяется в соответствии с согласованным планом загрузки, включающим перечень технических средств и расчет стоимости на соответствующий финансовый год в соответствии с тарифами на услуги связи, для обеспечения эфирной наземной цифровой трансляции программ.

Катунь24