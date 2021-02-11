Катунь24: Рассказываем, что приготовить любимому человеку на День всех влюбленных • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, что приготовить любимому человеку на День всех влюбленных10 февраля 2021, 16:45

На носу 14 февраля – День святого Валентина, или День всех влюбленных. День святого Валентина – праздник романтиков. Его считают удачным для признания в любви, предложения руки и сердца, просто для красивого свидания. Поздравить друг друга и признаться в любви и теплых чувствах нужно обязательно. Удивите и порадуйте любимого человека 14 февраля не только подарками, но и вкусным угощением.

Фото: pixabay.com

Жульен с грибами и сметаной по классическому рецепту

Понадобится:

Свежие или замороженные грибы – 300 г

Лук – 2 шт.

Твердый сыр – 100 г

Сметана – 0,5 ст.

Растительное масло – 3 ст. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Черный перец горошком – 5 шт.

Мускатный орех – щепотка

Соль – щепотка

Приготовление:

Грибы нарезаем средними кусочками, промываем и ставим варить в кастрюле с подсоленной водой, лавровым листом и перцем. Варим 20 минут. Отварные грибы откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вода. В это время режем лук на полукольца. Ставим сковороду на плиту, вливаем растительное масло. Добавляем грибы, лук и жарим без крышки, периодически помешивая лопаткой. Обжариваем до золотистого цвета лука. Добавляем соль, мускатный орех, еще жарим 1-2 минуты. В грибы добавляем сметану, тушим 2 минуты. На этом этапе начинку можно разложить по кокотницам. Натираем сыр на терке и посыпаем сверху. Духовку разогреваем до 150-180 градусов по Цельсию, ставим туда жульен и запекаем минут 5-6. Сыр должен расплавиться и стать золотистым, значит, жульен с грибами готов. Жульен нужно разделить порционно на тарелки, если вы запекали его в большой сковороде, и подавать с ложкой горячим. Или подать сразу в кокотницах.

Рулетики из лаваша с красной рыбой

Такие рулетики вы можете приготовить, взяв вместо красной рыбы красную икру. Она тоже является мощным афродизиаком.

Понадобится:

Тонкий армянский лаваш

Красная рыба или икра

Рубленая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

Сыр плавленый

Сок лимона

Приготовление:

На лаваш наносим тонкий слой плавленого сыра. Сверху посыпаем рубленой свежей зеленью. Укладываем красную рыбу тонкими ломтиками и сбрызгиваем лимонным соком. Лаваш заворачиваем в трубочку и оборачиваем пищевой пленкой. Убираем в холодильник на полчаса. Достаем и нарезаем рулет на кусочки по 3-4 см. Подаем к столу.

Куриные крылышки в духовке в орехово-соевом соусе

Прекрасная закуска к праздничному столу! А курица – вообще самый доступный продукт. Поэтому берем на вооружение и готовим!

Понадобится:

Куриные крылышки – 1 кг

Мука – 1 ст.

Подсолнечное масло для жарки – 3 ч. л.

Виноградное варенье – 3 ст. л.

Масло арахисовое – 0,5 ст.

Вода – 2 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Жареный арахис для украшения

Приготовление:

В небольшой кастрюле или эмалированном ковшике смешиваем виноградное варенье, арахисовое масло, воду и соевый соус. Варим на слабом огне до однородной массы. Виноградное варенье можно смело заменить на мёд. А оливковое масло вам поможет заменить арахисовое масло, если такового нет дома. Берем миску и перемешиваем куриные крылышки с мукой. Наливаем на противень масло и нагреваем духовку до 180-200 градусов по Цельсию. Жарим куриные крылышки в течение 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета. Достаем крылышки и выкладываем их на тарелку. Затем поливаем соусом. Подаем к столу.

Канапе с сыром на шпажках​​​​​​​

Канапе означает маленький, крошечный с французского. Французы и дали меткое название небольшим закускам – бутербродикам, которые легко помещаются в рот.

Основой канапе служит кусочек хлеба, на который насаживают еще ингредиенты. А уж какие, зависит от фантазии кулинаров.

Понадобится:

Болгарский перец

Хлеб

Сыр

Ветчина

Шпажки

Приготовление:

Режем хлеб на мелкие кусочки размером 2,5х2,5 см каждый. Нарезаем тонко ветчину и укладываем на хлебные кусочки. Сверху кладем нарезанный на небольшие кусочки сыр. Болгарский перец очищаем от семян и режем на кусочки. Укладываем поверх всех бутербродиков и скрепляем каждый бутерброд шпажкой. Канапе выкладываем на плоскую тарелку.

Песочное печенье «Пылкие сердца»​​​​​​​

Накануне можно испечь вкусное хрустящее сахарное печенье в виде сердечек.

Понадобится:

Мука – 300 г

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 120 г

Яичный желток – 3 шт.

Какао – 4 ст. л.

Ванильный сахар – 2 ч. л.

Приготовление:

Желтки в глубокой миске взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Разминаем размягченное сливочное масло вилкой, добавляем в желтки и перемешиваем. Просеиваем через сито муку и вымешиваем крутое песочное тесто. Тесто делим на 2 равные части. В одну часть добавляем какао через сито и вымешиваем, чтобы получилось равномерное шоколадное тесто. Делаем из 2 частей 2 колобка и убираем в холодильник на 30 минут. Достаем из холодильника и каждый колобок раскатываем скалкой на гладкой поверхности. Толщина пласта примерно 5-7 мм. Вырезаем сердечки при помощи формочки. Можно аккуратно смешать колобки, чтобы у вас потом получились мраморные печенюшки. Остатки теста снова раскатываем в пласт и вырезаем новые сердца, пока тесто не закончится. Разогреваем духовку до 180 °C. Выкладываем на противень, где уже выстелена калька для выпечки, и ставим в духовку выпекать на 20 минут. Готовое печенье остужаем и перекладываем в тарелку. Можно подавать к столу к чаю или кофе.

Фруктовый салат «2 влюбленных сердца»​​​​​​​

Нежный десерт, который не испортит фигуру. Он хорош с любым вином.

Понадобится:

Малина

Киви

Виноград

Клубника

Ананас

Фруктовый сироп

Фрукты чистим, режем на мелкие кусочки, кроме малины. Раскладываем по мисочкам. Если есть возможность, приобретите салатницы в виде сердец.

Поливаем сверху любым фруктовым сиропом и подаем к столу.

День влюбленных – это повод превратить обычные блюда в признание в любви.

По материалам сайта mnevkusnotut.ru

Катунь24