Катунь24: Рассказываем, что приготовить любимому человеку на День всех влюбленных • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, что приготовить любимому человеку на День всех влюбленных10 февраля 2021, 16:45
На носу 14 февраля – День святого Валентина, или День всех влюбленных. День святого Валентина – праздник романтиков. Его считают удачным для признания в любви, предложения руки и сердца, просто для красивого свидания. Поздравить друг друга и признаться в любви и теплых чувствах нужно обязательно. Удивите и порадуйте любимого человека 14 февраля не только подарками, но и вкусным угощением.
Фото: pixabay.com
Жульен с грибами и сметаной по классическому рецепту
Понадобится:
- Свежие или замороженные грибы – 300 г
- Лук – 2 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Сметана – 0,5 ст.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Черный перец горошком – 5 шт.
- Мускатный орех – щепотка
- Соль – щепотка
Приготовление:
- Грибы нарезаем средними кусочками, промываем и ставим варить в кастрюле с подсоленной водой, лавровым листом и перцем. Варим 20 минут.
- Отварные грибы откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вода. В это время режем лук на полукольца. Ставим сковороду на плиту, вливаем растительное масло. Добавляем грибы, лук и жарим без крышки, периодически помешивая лопаткой.
- Обжариваем до золотистого цвета лука. Добавляем соль, мускатный орех, еще жарим 1-2 минуты.
- В грибы добавляем сметану, тушим 2 минуты. На этом этапе начинку можно разложить по кокотницам.
- Натираем сыр на терке и посыпаем сверху.
- Духовку разогреваем до 150-180 градусов по Цельсию, ставим туда жульен и запекаем минут 5-6.
- Сыр должен расплавиться и стать золотистым, значит, жульен с грибами готов.
- Жульен нужно разделить порционно на тарелки, если вы запекали его в большой сковороде, и подавать с ложкой горячим. Или подать сразу в кокотницах.
Рулетики из лаваша с красной рыбой
Такие рулетики вы можете приготовить, взяв вместо красной рыбы красную икру. Она тоже является мощным афродизиаком.
Понадобится:
- Тонкий армянский лаваш
- Красная рыба или икра
- Рубленая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
- Сыр плавленый
- Сок лимона
Приготовление:
- На лаваш наносим тонкий слой плавленого сыра.
- Сверху посыпаем рубленой свежей зеленью.
- Укладываем красную рыбу тонкими ломтиками и сбрызгиваем лимонным соком.
- Лаваш заворачиваем в трубочку и оборачиваем пищевой пленкой. Убираем в холодильник на полчаса.
- Достаем и нарезаем рулет на кусочки по 3-4 см. Подаем к столу.
Куриные крылышки в духовке в орехово-соевом соусе
Прекрасная закуска к праздничному столу! А курица – вообще самый доступный продукт. Поэтому берем на вооружение и готовим!
Понадобится:
- Куриные крылышки – 1 кг
- Мука – 1 ст.
- Подсолнечное масло для жарки – 3 ч. л.
- Виноградное варенье – 3 ст. л.
- Масло арахисовое – 0,5 ст.
- Вода – 2 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Жареный арахис для украшения
Приготовление:
- В небольшой кастрюле или эмалированном ковшике смешиваем виноградное варенье, арахисовое масло, воду и соевый соус. Варим на слабом огне до однородной массы.
- Виноградное варенье можно смело заменить на мёд. А оливковое масло вам поможет заменить арахисовое масло, если такового нет дома.
- Берем миску и перемешиваем куриные крылышки с мукой.
- Наливаем на противень масло и нагреваем духовку до 180-200 градусов по Цельсию.
- Жарим куриные крылышки в течение 10-15 минут до золотисто-коричневого цвета.
- Достаем крылышки и выкладываем их на тарелку. Затем поливаем соусом. Подаем к столу.
Канапе с сыром на шпажках
Канапе означает маленький, крошечный с французского. Французы и дали меткое название небольшим закускам – бутербродикам, которые легко помещаются в рот.
Основой канапе служит кусочек хлеба, на который насаживают еще ингредиенты. А уж какие, зависит от фантазии кулинаров.
Понадобится:
- Болгарский перец
- Хлеб
- Сыр
- Ветчина
- Шпажки
Приготовление:
- Режем хлеб на мелкие кусочки размером 2,5х2,5 см каждый.
- Нарезаем тонко ветчину и укладываем на хлебные кусочки.
- Сверху кладем нарезанный на небольшие кусочки сыр.
- Болгарский перец очищаем от семян и режем на кусочки. Укладываем поверх всех бутербродиков и скрепляем каждый бутерброд шпажкой.
- Канапе выкладываем на плоскую тарелку.
Песочное печенье «Пылкие сердца»
Накануне можно испечь вкусное хрустящее сахарное печенье в виде сердечек.
Понадобится:
- Мука – 300 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сахар – 120 г
- Яичный желток – 3 шт.
- Какао – 4 ст. л.
- Ванильный сахар – 2 ч. л.
Приготовление:
- Желтки в глубокой миске взбиваем с сахаром и ванильным сахаром.
- Разминаем размягченное сливочное масло вилкой, добавляем в желтки и перемешиваем.
- Просеиваем через сито муку и вымешиваем крутое песочное тесто.
- Тесто делим на 2 равные части. В одну часть добавляем какао через сито и вымешиваем, чтобы получилось равномерное шоколадное тесто. Делаем из 2 частей 2 колобка и убираем в холодильник на 30 минут.
- Достаем из холодильника и каждый колобок раскатываем скалкой на гладкой поверхности. Толщина пласта примерно 5-7 мм. Вырезаем сердечки при помощи формочки.
- Можно аккуратно смешать колобки, чтобы у вас потом получились мраморные печенюшки.
- Остатки теста снова раскатываем в пласт и вырезаем новые сердца, пока тесто не закончится. Разогреваем духовку до 180 °C. Выкладываем на противень, где уже выстелена калька для выпечки, и ставим в духовку выпекать на 20 минут.
- Готовое печенье остужаем и перекладываем в тарелку. Можно подавать к столу к чаю или кофе.
Фруктовый салат «2 влюбленных сердца»
Нежный десерт, который не испортит фигуру. Он хорош с любым вином.
Понадобится:
- Малина
- Киви
- Виноград
- Клубника
- Ананас
- Фруктовый сироп
Фрукты чистим, режем на мелкие кусочки, кроме малины. Раскладываем по мисочкам. Если есть возможность, приобретите салатницы в виде сердец.
Поливаем сверху любым фруктовым сиропом и подаем к столу.
День влюбленных – это повод превратить обычные блюда в признание в любви.
По материалам сайта mnevkusnotut.ru