Катунь24: Российским пенсионерам разрешат отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Российским пенсионерам разрешат отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов 09 февраля 2021, 17:11

Пожилые люди смогут оставить для себя только функции снятия наличных, оплату в стационарных магазинах и входящие переводы.

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Предполагается, что право добровольного отказа от некоторых функций банковских карт убережет пожилых людей от мошенников. С такой инициативой Общероссийский народный фронт собирается выступить на экспертном совете ЦБ РФ 10 февраля, сообщают «Известия».

В ОНФ отметили, в 2020 году мошенники увели со счетов граждан 66 миллиардов рублей. Пострадавшими оказались в основном люди в возрасте от 50 до 80 лет. Поэтому пенсионерам хотят разрешить отключить у себя самостоятельно наиболее рискованные функции, которыми часто пользуются злоумышленники в качестве каналов для вывода средств.

Вторым вариантом может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение смс-сообщений с кодами на перевод денежных средств, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Катунь24