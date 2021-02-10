Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 9 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, какие законы вступают в силу 9 февраля09 февраля 2021, 15:23

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2021 года № 52 «О внесении изменений в Правила отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации»

Скорректирован порядок отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны РФ. Так, вводится новый критерий отбора: реализация инвестпроекта предполагает создание нового производства товаров (работ, услуг) или увеличение объемов существующего производства. Также уточнен общий размер средств господдержки по предполагаемому к реализации инвестпроекту.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 64 «О внесении изменений в Правила маркировки табачной продукции средствами идентификации»

Внесены изменения в Правила маркировки табачной продукции. В частности, установлено, что их действие не распространяется на табачную продукцию, приобретенную по сделке, сведения о которой составляют государственную тайну, при ее транспортировке участником такой сделки по территории России.

Кроме того, скорректирован перечень представляемых заявителем сведений для регистрации табачной продукции при перемаркировке, а также для регистрации остатков табачной продукции в целях получения кодов маркировки. Установлены особенности продажи табачной продукции с применением контрольно-кассовой техники.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 74 «О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений»

Утвержден новый порядок проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в них, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий соглашения.

Мониторинг проводится Министерством экономического развития РФ посредством сбора, анализа, обобщения, систематизации и учета в информационной системе сведений о планируемых к заключению, реализуемых и реализованных на территории страны концессионных соглашениях.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 77 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2009 г. № 265»

Скорректирован порядок предоставления организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции. Средства выделяются Министерством промышленности и торговли РФ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Установлены правила отбора организаций и необходимые документы. Также утверждена форма отчета о достижении ключевых событий проекта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 83 «О внесении изменений в требования к техническим средствам, используемым участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для обмена информацией с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе к техническим средствам проверки кода проверки»

В перечень технических средств, используемых участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, включены технические средства, предназначенные для передачи в систему «Честный ЗНАК» сведений о выводе из оборота товаров, включающие в себя технические средства проверки кода проверки. Такие устройства должны иметь выданный ФСБ России документ, подтверждающий отсутствие его влияния на выполнение входящим в его состав техническим средством проверки кода проверки требований к шифровальным (криптографическим) средствам защиты кодов маркировки при выполнении ими всех функций, установленных законодательством.

Катунь24