Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 7 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, какие законы вступают в силу 7 февраля07 февраля 2021, 16:21

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2021 года № 51 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 630»

В границы территории опережающего развития «Хабаровск» включены участки Вяземского района Хабаровского края, что позволит запустить новые инвестиционные проекты. Планируется, что здесь будут построены молочный завод и животноводческий комплекс. Принятое решение позволит создать более 300 новых рабочих мест и привлечёт в регион свыше 4,7 миллиарда рублей частных инвестиций.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 61 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии государственно-общественной организации «Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации»

Актуализированы условия и порядок предоставления субсидии на господдержку государственно-общественной организации «Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации». Средства выделяются в рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

Субсидия предоставляется для решения задач по медико-социальной реабилитации граждан из подразделений особого риска и осуществления во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации учета (формирования и хранения личных дел) лиц, принимавших непосредственное участие в действиях подразделений особого риска.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 62 «О внесении изменений в приложение № 14 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»

Внесены изменения в порядок выделения субъектам РФ субсидий на капитальные вложения в объекты госсобственности субъектов или на предоставление ими субсидий местным бюджетам на капвложения в объекты муниципальной собственности. Установлено, в частности, что соглашения о субсидировании заключаются между Министерством просвещения РФ или иным главным распорядителем средств федерального бюджета — участником программы и высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 66 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Установлено, что участниками подпрограммы 2 «Развитие производства средств производства» являются госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом». Внесены изменения в показатели и индикаторы программы. Также установлены особенности подготовки отчета о ходе реализации программы и об оценке ее эффективности за 2020 год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 67 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2020–2022 годах субсидий из федерального бюджета организациям оборонно-промышленного комплекса, производящим продукцию станкостроения, для возмещения части затрат, понесенных в период с 2017 по 2022 годы на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности»

Утверждена новая редакция правил предоставления в 2020–2022 годах субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса, производящим продукцию станкостроения, для возмещения части затрат, понесенных в 2017–2022 годы на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности. В частности, соглашение будет заключаться в ГИИС «Электронный бюджет». Также скорректированы требования к получателям средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 68 «О внесении изменения в Положение о Федеральной налоговой службе»

Расширены полномочия Федеральной налоговой службы. Теперь ведомство будет выдавать свидетельства о регистрации лиц, совершающих операции по переработке этана и сжиженных углеводородных газов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 70 «Об индексации в 2021 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы»

На 3,7% проиндексированы страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств. Повышение коснется выплат в случае гибели (смерти) военнослужащего или сотрудника, повреждения его здоровья.

Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 71 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции, и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 278»

Уточняются Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции. Так, скорректированы содержание соглашения о субсидировании и правила отчетности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 72 «О федеральном реестре виноградных насаждений»

Скорректированы правила ведения реестра виноградных насаждений. В реестр будут включаться: координаты виноградных насаждений и их площадь, информация о количестве высаженных кустов, сортовом составе, происхождении посадочного материала, урожайности и фитосанитарном состоянии насаждений. Каждому винограднику будет присвоен индивидуальный номер.

Принятое постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

По материалам «Парламентской газеты»

Катунь24