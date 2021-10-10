Катунь24: По стопам президента. В России разработают туристический маршртут по местам отдыха Владимира Путина

В будущий тур войдут несколько регионов Сибирского федерального округа.

Фото: kremlin.ru

Маршрут разработают туристические операторы совместно с Ростуризмом, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

«Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент – люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», – сообщили в ведомстве.

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В Ростуризме отметили, что в маршрут войдут несколько регионов Сибири, а его программа будет интересна и российский, и иностранным туристам.

Кроме того, его составят с учётом обновленных стандартов для обустройства турмаршрутов с учётом требований современного туриста. Как отметили в Ростуризме, главной задачей будет доступ туриста к исчерпывающей информации о маршруте: от места размещения и доставки до него до системы навигации и точек показа.

Проект будущего возможного «Золотого президентского кольца» рассмотрят уже на ближайшем экспертном совете Ростуризма в 2021 году, утоняет ТАСС.

Катунь24