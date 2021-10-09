Катунь24: Пенсионерка рассказала, что над ней издевались в ковидном госпитале Рубцовска. Минздрав прокомментировал информацию

Действовали в интересах пациентки – так прокомментировали представители регионального Минздрава действия врачей в отношении пенсионерки, которая пожаловалась на издевательства в рубцовском ковидном госпитале.

Фото: bloknot.ru Embedded video for Пенсионерка рассказала, что над ней издевались в ковидном госпитале Рубцовска. Минздрав прокомментировал информацию

Ранее 86-летняя женщина рассказывала: врачи насильно надевали на нее кислородную маску. Когда пенсионерка решила снять мешающий ей аппарат, санитары набросились на нее, связали и отобрали телефон. Кстати, ее тест на ковид на тот момент уже был отрицательный. Сын женщины опубликовал видео, где видно, ссадины по всему телу.

Сотрудники регионального Минздрава настаивают: нарушений со стороны медработников не было. Врачи хотели, чтобы женщина себе не навредила – отказ от кислородной маски, по их словам, мог усугубить ее состояние здоровья. В подобных ситуациях минздрав призывает оперативно обращаться с вопросами к руководителю медорганизации.

Катунь24