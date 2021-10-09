Катунь24: Потепление до +17 градусов ждёт жителей Алтайского края

По прогнозам Алтайского ЦГМС, завтра, 9 октября 2021 года, в регионе столбики термометров покажут +7…+12 гр., местами по югу до +17 гр.

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В Алтайском крае 9 октября преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +10…+12 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

10 октября в регионе также преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +9…+14 гр.

В краевой столице температура +9…+11 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Катунь24