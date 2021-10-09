Катунь24: Пассажирский причал сдают в аренду в Барнауле

Он находится на небольшом полуострове в Затоне.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

На торги выставили право аренды территории, находящейся в муниципальной собственности. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», причал расположился в микрорайоне Затон напротив здания на ул. Водников, 12е до здания на ул. Водников, 12м.

Площадь территории составляет почти 2 тысячи кв. м и, судя по всему, не используется по назначению. Стоимость аренды составляет всего 14,2 тыс. рублей в год, или 1,3 тыс. рублей в месяц. На лот наложено обременение, однако не уточняется, какое именно.

Заявки на аукцион принимаются до 12 октября, победитель определится 14 октября. Предполагается, что он организует здесь работу воднотранспортного сообщения для связи местных жителей микрорайона с ближайшими населёнными пунктами.

Катунь24