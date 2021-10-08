Катунь24: Пора переобуваться: сколько стоит подготовить автомобиль к зиме в Барнауле

В этом году возросла стоимость новых автомобильных шин. Особенно это заметно сейчас, когда нужно переобуть своё транспортное средство. В какое время это лучше всего делать и что предлагают на сервисах? Узнаете в нашем материале.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Пора переобуваться: сколько стоит подготовить автомобиль к зиме в Барнауле

Первый снег в регионе – это признак того, что пора сменить летние автомобильные шины на зимние. Специалисты рекомендуют делать это, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже пяти градусов. К тому же технический регламент обязывает водителей использовать только специализированную резину.

Гарантийный срок зимней резины обычно составляет 5 лет. Но в шиномонтажных сервисах говорят, колёса могут прослужить и дольше. Повезло тем, у кого они сохранились с прошлых лет, ведь в этом сезоне вместе с ростом цен на сырьё повысилась и стоимость новых покрышек.

За полный комплект подержанной резины автовладельцам придётся отдать около 14 тысяч рублей. Вместе с этим в шиномонтажных мастерских повышается спрос на дошиповку колёс.

Однако схитрить и вставить шипы в летнюю резину не получится. Такой технологии не предусмотрено. Поэтому переобуваться всё-таки придётся. Средняя стоимость замены шин на 4 колёсах в Барнауле составляет 1200 рублей.

Катунь24