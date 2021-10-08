Катунь24: Повышение цен в общественном транспорте прокомментировали в администрации Барнаула

Напомним, 5 октября в Барнауле состоялось заседание Координационного совета по ценообразованию, на котором рассмотрели тарифы на проезд в общественном транспорте.

Фото: Катунь 24

Заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун отметил, что в городе в настоящий момент действуют тарифы, введённые почти 3 года назад — в январе 2019 года. Принятию решения о повышении платы за проезд предшествовали обращения компаний-перевозчиков, а также проведённая администрацией экономическая экспертиза.

Повышение стоимости проезда, по мнению Сергея Рябчуна, позволят пассажироперевозчикам повысить заработную плату, погасить долги за топливо, электроэнергию и комплектующие. Приобрести новый подвижной состав новые цены не позволят.

Согласно информации администрации Барнаула, по единому проездному стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства – 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по электронному кошельку – 24 рубля. Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно, разовая поездка за наличный расчёт и по бесконтактным банковским картам составит 28 рублей. С учётом необходимых нормативных сроков новые тарифы могут вступить в силу не ранее 1 ноября текущего года.

Катунь24