Катунь24: Подозреваемую в краже более 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову задержали

Сейчас она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

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Ранее, 1 октября 2021 года Марину Ракову объявили в федеральный розыск. О задержании экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МВД Ирина Волк. Сейчас с Мариной Раковой общаются следователи.

Уроженка Алтайского края подозревается в хищении более 50 млн рублей. По словам собеседника РИА Новости, находясь на посту замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, которые были предназначены на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Правоохранители проверят контракты на сумму более 150 млн рублей, которые были заключены при участии Раковой в 2019 году.

Напомним, 30 сентября 2021 года подозреваемая должна была приехать в следственный департамент МВД на очередной допрос, после которого решилось бы, какую меру пресечения будут требовать в суде для подозреваемой. Однако на встречу Марина Ракова не явилась, а ее мобильный телефон был недоступен. В доме у подозреваемой сотрудники оперативной службы обнаружили следы экстренных сборов, уточняет «Коммерсант».

Катунь24