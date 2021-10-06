Катунь24: Пятикилометровый участок трассы Барнаул-Новосибирск открыли после долгой реконструкции

Теперь жители села Озёрки смогут беспрепятственно попасть в населённый пункт.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Пятикилометровый участок трассы Барнаул-Новосибирск открыли после долгой реконструкции

Выезд и въезд на территорию села Озёрки пришлось изменить. Причина этому — расширение участка трассы Барнаул-Новосибирск до 4 полос. Чтобы попасть в населённый пункт, автомобилистам приходилось сворачивать через временный проезд, где и случалось большинство аварий.

По словам сельчан, такая ситуация на дороге длилась с зимы. Причины частых аварий: несоблюдение скоростного режима и плохая видимость.

Только за сентябрь здесь погибло 2 человека. Один из них — местный фельдшер. Женщина оказывала помощь пострадавшим прямо на трассе, тогда её сбил летящий на большой скорости автомобиль.

Теперь число аварий сократится, уверяют специалисты. На трассе появится отдельная полоса для разворота. Участок дороги в четыре полосы открыли именно сегодня, 5 октября, в день похорон озёрского фельдшера.

Катунь24