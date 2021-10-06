Катунь24: Почти 8 миллионов рублей потратили барнаульцы на продуктовых ярмарках 2 октября

В субботу, 2 октября 2021 года, во всех районах Барнаула прошли продовольственные ярмарки, где свою продукцию представили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственных продуктов из разных районов края.

Фото: pixabay.com

В администрации города отмечают, что товарооборот ярмарки составил 7,9 миллиона рублей. Горожане по-прежнему активно покупают сезонные овощи, их реализовали на 2,2 миллиона рублей. Больше половины этой суммы – 1,4 миллиона – покупатели отдали за 51,5 тонны картофеля. Мяса и мясных полуфабрикатов продано на 1,5 миллиона, колбас и мясных деликатесов – на 1,3 миллиона.

В следующую субботу, 9 октября, ярмарки пройдут преимущественно в пригородных населённых пунктах. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Индустриальный район: микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в;

Ленинский район: площадь Народная;

Октябрьский район: проспект Ленина, 152;

Центральный район: село Лебяжье, улица Центральная, 65а; микрорайон Затон, улица Водников, 11.

Катунь24