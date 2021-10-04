Катунь24: Под Барнаулом временно перекроют дорогу из-за военных

Об ограничении движения транспорта сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

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Участок дороги закроют для всех видов транспорта сегодня, 4 октября 2021 года из-за движения военных колонн.

С 17:30 до 22:40 ограничат перемещение на участке автодороги «Б. Ключи – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – автодорога «Подъезд к с. Фирсово» – Фирсово – автодорога «Фирсово – Бобровка» – Бобровка».

В ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной ситуации.

Катунь24