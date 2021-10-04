Катунь24: Посланный изучать Меркурий космический аппарат прислал первую фотографию планеты

Аппарат BepiColombo, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) сблизился с ближайшей к Солнцу планетой.

Фото: ESA

Фото было сделано с высоты 2 420 километров. Вскоре должны появиться и фотографии с более низкой высоты.

Космический аппарат был запущен в октябре 2018 года. Сейчас он впервые пролетает мимо Меркурия, однако на орбиту планеты он не выйдет — это произойдёт лишь на седьмом подлёте к Меркурию, который должен произойти в декабре 2025 года.

Катунь24