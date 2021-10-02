Катунь24: Подозреваемую в хищении 50 миллионов рублей экс-замминистра Марину Ракову объявили в федеральный розыск

Об этом сообщила СМИ, в частности РИА «Новости», официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: vogazeta.ru

«Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой. В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск», – сообщила Ирина Волк.

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Напомним, 30 сентября 2021 года, подозреваемая должна была приехать в следственный департамент МВД на очередной допрос, после которого решилось бы, какую меру пресечения будут требовать в суде для подозреваемой. Однако на встречу Марина Ракова не явилась, а ее мобильный телефон был недоступен. В доме у подозреваемой сотрудники оперативной службы обнаружили следы экстренных сборов, уточняет «Коммерсант». Кроме того, как уточняет издание, предположительно, что фигурантка уголовного дела не покидала страны.

Катунь24