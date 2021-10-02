Катунь24: Первые лебеди прилетели на зимовку на Бию

Орнитологи считают, что эти птицы ориентируются на погодные условия: их ранее появление может предвещать раннюю весну.

Фото: Скриншот видео instagram.com/express.biysk

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ: Больше 300 лебедей прилетели зимовать на озеро Светлое в Алтайском крае.

Грациозных птиц заметили сегодня, 1 октября 2021 года, жители Бийска. Запечатленных на видео около десяти пернатых, плавающих около понтонного моста, горожане показали в Instagram-аккаунте «Новости СМИ Бийск».

Обычно лебеди прилетают на зимовку на Бию в районе ноября, когда замерзает река. Потому раннее прибытие птиц – редкое явление.

Птицы возвращаются с окрепшим потомством. Помимо Бии, свой дом на зиму в Алтайском крае лебеди находят в заказнике «Лебединый» на озере Светлом. Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.

Видео: express.biysk

Катунь24