Катунь24: Против директора алтайской школы возбудили уголовное дело

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, с сентября 2017 года по декабрь 2019 года, директор школы Заринска воспользовалась своим служебным положением, изготовила и предоставила в бухгалтерию комитета по образованию и делам молодежи администрации района поддельные документы. В них содержались недостоверные сведения о якобы положенных одному из учителей стимулирующих выплатах и данные о замещении еще одним педагогом своего коллеги при ведении уроков на надомном обучении и занятий в группе продленного дня, что послужило основанием для начисления заработной платы.

Всего за этот период и после данных действий директор школы похитила около 60 тысяч рублей, выделенные из регионального бюджета на формирование фонда оплаты труда работников школы.

Ранее судимостей у женщины не было. Оно частично признала вину и добровольно возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катунь24