Катунь24: Похолодание до -19 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Холодная погода придёт в регион в начале октября.

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В первую неделю октября в крае ожидаются регулярные минусовые температуры ночью. Днём температура воздуха составит +6…+8 градусов. Об этом свидетельствуют данные открытых метеоисточников.

Ночью 7 октября 2021 года в предгорных районах края столбики термометров покажут до -19 градусов. В Барнауле в эту ночь будет -2…0 градусов. В Бийске -3…-1 градуса. В Рубцовске также -3…-1 градуса.

Судя по предварительным прогнозам, обильных осадков в крае не ожидается.

По данным Алтайского ЦГМС, 1 октября ночью в крае столбики термометров покажут -1…+4 гр. В отдельных районах небольшие дожди, по югу местами умеренные, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днём температура +4…+9 гр. В отдельных районах небольшие дожди, по югу местами умеренные, утром с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура +1…+3 гр. Преимущественно без осадков.

Днём в краевой столице ветер северо-западный 3-8 м/с. В конце дня небольшой дождь. Температура +6…+7 гр.

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Катунь24