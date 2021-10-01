Катунь24: Программа радиостанции «Катунь FM» стала призером Всероссийского фестиваля «Голос Кавказа»

Медиапроект алтайских журналистов вошел в шорт-лист Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Команду региональной радиостанции «Катунь FM» уже пригласили на финал конкурса в Чечню.

Embedded video for Программа радиостанции «Катунь FM» стала призером Всероссийского фестиваля «Голос Кавказа»

«Доброе утро, дорогие радиослушатели, в эфире «Подъемная сила» в студии Настя Бодрова и Евгений Калашников. Всем большой-большой привет и отличного утра», – и так уже почти три года.

«Подъемная сила» выходит для жителей региона по будням. Программа радиостанции «Катунь FM» стала призером всероссийского фестиваля «Голос Кавказа» в номинации «Утреннее шоу».

Ежедневно над проектом работает команда универсальных журналистов. Профессиональный опыт одного из ведущих и по совместительству редактора, Евгения Калашникова, около 30 лет.

«Для меня радио – это однозначно здорово, это моя жизнь просто напросто, в которой я, чёрт знает сколько лет. Там не видно человека, можно говорить и в микрофон и выглядеть совершенно как угодно, в отличие от человека, который работает на камеру», – рассказывает ведущий эфира радиостанции «Катунь FM» Евгений Калашников.

Больше 10 лет Евгений ведёт утренние программы на «Катунь FM». С 7 до 10 часов ведущие в прямом эфире знакомят жителей края с новостями, общаются со слушателями и разыгрывают призы.

«Если нас отметили, это здорово, значит, мы свою работу делаем не зря, значит действительно это интересно, это нужно, это нравится, ну и пример тому наши слушатели, которые каждое утро нам пишут, нас тоже взбадривают и желают нам всего самого наилучшего», – отмечает Анастасия Бодрова, ведущая эфира радиостанции «Катунь FM».

Творческую команду пригласили на подведение итогов радиофестиваля в столицу Чечни – город Грозный. В конце октября Евгений Калашников отправится на церемонию награждения победителей.

«Это второй случай, когда мы отправили свою работу на радиоконкурс, радиофестиваль. Первый был в прошлом году в Ноябрьске «Хрустальный микрофон», там первый блин комом, возможно, не прошло, а здесь вот прошло», – рассказывает Евгений Калашников.

Из года в год меняются названия программ и форматы утреннего вещания, но неизменным остается стиль «Катунь FM», который любят жители нашего региона, а теперь ещё и далеко за его пределами.

Катунь24