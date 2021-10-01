Катунь24: Привязывала к батарее и морила голодом: суд вынес приговор россиянке, которая издевалась над дочерью

О преступлении стало известно после того, как к семье в гости пришли друзья и увидели измождённую семилетнюю девочку сидящей на привязи. От голода ребёнок жевал одеяло.

Фото: pixabay.com

По версии следствия, в Ростовской области 25-летняя женщина и её второй муж — 24-летний отчим девочки, связывали ребёнка верёвками и колготками и привязывали к батарее, чтобы она не мешала родителям. Девочку не кормили и избивали за мелкие провинности.

В отношении матери возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК России — «причинение насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка». Отчиму удалось избежать наказания, его отправили на принудительное лечение в психбольницу.

По решению суда, женщина проведёт в колонии общего режима четыре года. О дальнейшей судьбе ребёнка не сообщается.

Катунь24