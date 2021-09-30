Катунь24: Плохой день: житель Алтайского края опоздал на автобус и не смог украсть два автомобиля

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, сообщают в пресс-центре прокуратуры Алтайского края.

Мужчина, находясь в Барнауле, опоздал на рейсовый автобус. Что же делать? Дождаться следующего автобуса? Добраться автостопом? Вызвать такси? Нет, житель Алтайского края придумал план лучше: угнать чужой автомобиль, чтобы добраться на нём до дома, а после этого сдать на металлолом.

Первым на глаза мужчине попался ВАЗ-2106 за 43 тысячи рублей. Авантюрист попытался завести двигатель, но автомобиль настойчиво игнорировал действия мужчины. Он, недолго думая, прихватил вещи, которые хранились внутри автомобиля, и отправился на поиски другой машины.

Следующей на пути мужчины оказалась «Нива», но и здесь горе-путешественник потерпел поражение – Запустить двигатель машины у него тоже не получилось. Тогда он решил, что в автомобиле просто кончился бензин, и вызвал такси, чтобы отбуксировать машину.

Однако снова всё пошло не по плану – внимательный водитель такси догадался о том, что ВАЗ-2121 не принадлежит клиенту. Под малозначительным предлогом искатель приключений скрылся с места преступления.

Катунь24