Катунь24: Президент ЕЕК Вячеслав Кантор: почему Европе необходимо новое понимание принципов толерантности

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор уже давно зарекомендовал себя на международном уровне как признанный эксперт в вопросах толерантности. Именно продвижением этих норм и идеалов Вячеслав Кантор занимается во многих аспектах своей общественной работы, какой бы разветвлённой и масштабной она не была.

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Другое дело, что само понимание толерантности для Кантора во многом расходится с тем, что принято ею называть. И самой Европе в целом подход к толерантности необходимо пересмотреть, убеждён Вячеслав Кантор, и необходимость эта назрела на фоне всех современных кризисов, которые вынужден переживать континент в XXI веке.

Без толерантности вообще развитие Европы в том же цивилизационном ключе попросту невозможно, уверен Вячеслав Кантор, ведь именно толерантность как норма во многом сформировала тот базис, на котором Европа и была впоследствии построена. И сегодня тема эта приобретает особенную актуальность, ведь европейские страны, как и весь мир, наблюдают настоящий «ренессанс» негативных общественных тенденций и настроений, таких как всплеск нетерпимости и радикализма, от общественных и информационных пространств до официальной политики. Европа столкнулась с собственным испытанием мигрантским кризисом и, по мнению многих экспертов, с испытанием этим не справилась, поставив под угрозу безопасность во многих аспектах, а также вызвав всплеск негатива со стороны самих европейцев, чьи ультраправые настроения во многом стали ответом на конфликты, возникающие между местными и особенно радикально настроенными мигрантскими закрытыми сообществами.

Конфликт для Европы заключался в том, что власти не смогли найти никакого компромисса между пассивной толерантностью, нежеланием вмешиваться в дела подобных сообществ и общин – и безопасностью. А ведь, как отмечает Вячеслав Кантор, нередко выходцы из других культур и народов являются носителями норм и традиций, которые попросту противоречат европейским нормам, и провал по части интеграции таких приезжих в европейское общество, с усваиванием ими европейских законов и правил, как раз и спровоцировал обострение отношений между народами, культурами и отдельными группами людей внутри европейских стран.

Этот кризис по сути оставил Европу и европейских граждан обнажёнными и беззащитными перед внешним миром, который совершенно неожиданно вторгся на их территорию – территорию, которую сами европейцы с момента окончания Второй мировой войны считали оплотом безопасности, стабильности и процветания, позволяющим её жителям пользоваться благими последствиями глобализации, а не страдать от неё, как это нередко происходило в других частях мира. Сегодня, в ситуации, с которой Европа уже столкнулась, прежние принципы пассивной терпимости и безграничного мультикультурализма (которые нередко и подразумеваются под термином «толерантность») не только не работают, но и не могут работать, поскольку ведут буквально к гибели Европы, убеждён Вячеслав Кантор.

Чуждые, в том числе и агрессивные идеологии, идеи и нормы всё активнее проникают в общество, считает Вячеслав Кантор, и принимать их пассивно ни в коем случае нельзя. Толерантность должна остаться, но претерпеть изменения и больше базироваться на соображениях безопасности, убеждён президент ЕЕК. Безопасность же следует подразумевать не только физическую, но и нравственную – безопасность европейских норм и ценностей, самого образа жизни Европы, на чём настаивают сегодня и большинство граждан. Такая толерантность, подчёркивает Вячеслав Кантор, не должна и не будет терпеть покушений на собственные ценности.

Катунь24