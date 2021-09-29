Катунь24: Популярный музыкант Slava Marlow признался, что собирался поступать в Барнаул
Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю.
Фото: скриншот из видео «вДудь» на YouTube
Slava Marlow (его настоящее имя — Артём Готлиб) родился и вырос в Новосибирске. По словам артиста, после школы он хотел поступить в Алтайский государственный институт культуры и отучиться на звукорежиссёра.
«Я хотел куда-то поступить на заочку, чтобы ездить, сдавать экзамены и чтобы это было связано с моим родом деятельности», — рассказывает Slava Marlow.
По какой причине музыкант не стал учиться в Барнауле, он не сообщил.
«Не сложилось», — подытожил артист.
Артём начал заниматься написанием музыки в 2015 году. В 2018 он переехал в Санкт-Петербург. Широкую известность артисту принесло сотрудничество с популярным рэпером Моргенштерном.