Катунь24: Правительство не поддержало законопроект об отмене пенсионной реформы

Инициативу в Госдуму внесли 17 августа 2021 года депутаты партии КПРФ.

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Правительство РФ не поддержало проект закона о возвращении прежнего пенсионного возраста с 1 января 2022 года.

«Законопроектом предлагается внести в федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, направленные на возврат значений возраста, с которых возникает право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к прежним показателям – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. <…> Правительством РФ законопроект не поддерживается», – приводит ТАСС текст заключения.

В кабмине указывают, что в пояснительной записке к законопроекту «отсутствуют объективные обоснования» необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста. Там отмечают, что предлагаемые изменения не соответствуют концепции принятого в 2018 году закона об изменении пенсионной системы в РФ.

Катунь24