Катунь24: Почти пять миллионов тонн зерна собрали с полей Алтайского края

О ходе уборочных работ рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

Фото: pixabay.com

Как сообщают в пресс-службе правительства края, на данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с полей, общей площадью 2,9 миллиона гектаров. Валовой сбор зерна составил 4,7 миллиона тонн – этот показатель на 800 тысяч выше прошлогоднего.

«В хозяйствах завершается обмолот зернофуражных культур – ячмень и овёс убраны почти со 100 % площадей. Яровая пшеница убрана почти с 90 % площадей. Гречиха обмолочена на 50 % площадей, урожай зерна составляет 290 тысяч тонн», – отмечает министр.

400 тысяч тонн сахарной свёклы убрали с 40 % площадей. Урожайность культуры на данный момент составляет 467 центнеров с гектара. Рапс в Алтайском крае обмолочен на 135 тысячах гектаров (85 %), лен масличный – на 125 тысячах гектаров (60 %).

Кроме того, в регионе продолжается заготовка силосных кормов.

Катунь24