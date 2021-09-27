Катунь24: Полицейские Коста-Рики перекрыли движение на трассе из-за ленивца

Животное пыталось перебраться на другую сторону дороги.

По социальным сетям разлетелось милое видео из Коста-Рики, где заботливые полицейские перекрыли оживлённую трассу из-за ленивца, который неторопливо переползал дорогу.

Сотрудникам местной полиции и водителям пришлось терпеливо ждать, пока медленное животное уйдёт с проезжей части. Ни автовладельцы, ни пассажиры не возмущались остановленным движением, а, наоборот, выбежали из автомобилей, чтобы снять ленивца на камеру.

Катунь24