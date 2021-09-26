Катунь24: ПФР: в Алтайском крае проживает свыше 720 тысяч пенсионеров

На сегодняшний день в Алтайском крае проживает 728 623 получателя пенсий, из них 108 664 пенсионера продолжают работать.

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В городах живет 366 243 пожилых человека, в сельской местности — 362 380. Возраста от 80 до 89 лет достигли 73 158 пенсионеров, от 90 до 99 лет — 10 304, столетний рубеж перешагнули 67 человек. Основная часть пенсионеров — 649 725 человек — получает страховую пенсию, социальную, по выслуге лет предоставляют 78 898 пожилым гражданам.

Пенсионный фонд России — один из главных государственных институтов для пожилых граждан, обеспечивающий различные виды пенсионных и социальных выплат. Также в ведомстве пожилым гражданам предоставляют меры государственной поддержки. Их получают ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, герои войны и труда, их семьи, сообщают в Отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Катунь24