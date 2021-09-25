Катунь24: Продажи нового iPhone 13 начались в России

Цены на гаджеты начинаются от 69 990 рублей.

Фото: apple.com

В России с 24 сентября 2021 года можно приобрести новые модели смартфонов компании «Apple».

Самой доступной новинкой стал iPhone 13 mini, его можно купить от 69 990 рублей. За iPhone 13 покупатель может заплатить от 79 990 рублей до 109 990 рублей. Самым дорогим в истории «яблочной» компании стал iPhone 13 Pro Max – его максимальная стоимость составила 159 990 рублей за смартфон со встроенной памятью в 1 Тб.

Несмотря на высокие ценники, спрос на новые модели в течение первого дня предзаказа, стартовавшего 22 сентября, оказался выше, чем годом ранее у предыдущего поколения телефонов, сообщает ТАСС.

Также с сегодняшнего дня можно приобрести новые iPad и iPad mini.

Катунь24