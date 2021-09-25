Катунь24: Плавильная печь и серебряные кони: барнаульские власти утвердили официальные символы города

Помимо герба, изменения появились и на флаге города.

Фото: barnaul.org

Геральдическое описание теперь выглядит следующим образом. Геральдический щит: в лазоревом (синем, голубом) поле среди серебряных горных пород стоит на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь с двумя червлеными (красными) горнами с золотыми огнями внутри. Обрамление геральдического щита: щит увенчан золотой башенной короной с пятью зубцами, имеющей на обруче золотой лавровый венок, и окружен лентой ордена Октябрьской революции. Щитодержатели: на зеленой земле, поросшей пучками травы, стоят серебряные кони, у обоих копыта золотые. Также опускается использование герба в многоцветном и одноцветном контурном вариантах: в ряде случаев — без статусной короны, в ряде — без ленты ордена, а также — без статусной короны, ленты ордена и щитодержателей, уточнили на сайте городской администрации.

Новый герб Барнаула в трёх видах (малом, среднем и парадном) утвердили сегодня, 24 сентября 2021 года, на заседании Барнаульской городской Думы. До этого разработанную концепцию одобрили общественники города.

После обновления герб стал соответствовать с современными геральдическими требованиями и административно-территориальным делением страны. Напомним, эти параметры и стали причиной изменения официальны символов. Решение об этом глава города Вячеслав Франк принял 23 июля 2021 года.

«В соответствии с федеральным законодательством муниципальные образования могут иметь свои официальные символы, к которым относится и герб, и флаг, но они должны быть обязательно зарегистрированы в установленном законом порядке, а именно: в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации. Привычный нам герб Барнаула был дарован городу в 1846 году. С учётом того, что административно-территориальное устройство в нашей стране изменилось, Геральдический совет при Президенте РФ неоднократно указывал нам на необходимость убрать с внутренней части щита серебряного коня, так как он обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии. Поэтому сегодня мы говорим о возвращении городу исторического герба, который составляет плавильная печь и горные породы», — пояснил заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев.

Теперь, после принятия решения городскими депутатами и его официального опубликования, герб краевой столицы подлежит официально зарегистрировать. Обновленные символы можно использовать уже после опубликования решения Барнаульской гордумы, дополнительно финансирования из бюджета города не требуется. Полная замена городского герба постепенно пройдёт до 2030 года, до того сохраняется переходный период, когда можно использовать действующие символы города.

В связи с этим изменения появились и на флаге Барнаула. Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба города Барнаула, выполненные голубым, зеленым, красным и белым цветом. Флаг города Барнаула составлен на основе герба Барнаула и повторяет его символику. Ширина зеленой полосы — 1/6 к ширине полотнища.

Катунь24