Катунь24: Прокуратура озаботилась нехваткой автобусов в Барнауле

Мэрия краевой столицы получила предписание.

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Барнаульская прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснила, что количество автобусов, обеспечивающих транспортную доступность отдалённых от центра города районов, значительно меньше, чем предусмотрено расписаниями.

По состоянию на 13 сентября, вместо 9 автобусов маршрута № 110 на линии работали лишь 3. На маршрут № 60 вышло лишь 17 транспортных средств из 20, а по маршруту № 37 проезд обеспечивали 3 автобуса из 5.

Председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, а также руководителям компаний, осуществляющих перевозку пассажиров, внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Катунь24