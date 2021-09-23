Катунь24: Петр и Павел Рябинники: традиции и приметы на 23 сентября

23 сентября Православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. Святитель Петр при царе Льве Исавре (813-820) защищал православную веру, боролся с иконоборцами, за что потерпел страдания. Скончался он после 823 года.

Фото: vsyamagik.ru

Традиции и обычаи

В этот день в былые времена отмечали именины рябины. По народным поверьям, она могла защитить от нечистой силы: «Если кого-то нечисть мучает, к груди поступает, душит, сна не дает, нужно взять ветку рябины и очертить ею круг вокруг себя. Тогда нечистая сила сгниет и человек освободится». Поэтому окна на зиму украшали рябиновыми гроздями, а ягоды, принесенные с мороза, помогали избавиться от головной боли.

К этому дню приурочен сбор рябины. Обычно в эту пору, когда первые утренние заморозки уже прошли, ягоды становятся сладкими. Их срывали и кистями вешали под крышу. Считалось, что это принесет счастье на ближайший год. Однако срывали не всю рябину, часть оставляли на кусте – снегирям, дроздам и другой птице.

Хороший урожай рябины предвещает холодную зиму. Крестьяне из ягод заготавливали рябиновый квас – прохладительный и противовоспалительный напиток, который поможет при различных простудных заболеваниях.

Рябину широко использовали в народной медицине и в качестве оберега в магии. Например, считалось, что леший боится рябиновой веточки и не может её перешагнуть. В некоторых местах для защиты от лешего около дома высаживали деревцо рябины. Наши предки, вернувшись с кладбища, над входной дверью вешали рябиновые прутья, чтобы покойник не смог домой вернуться. Чтобы на жениха во время свадьбы не навели порчу, ему сыпали за голенища рябиновые коренья.

Со старинных времен верили, что занедужившему человеку нужно трижды перелезть через рябиновый куст или дерево рябины, расщепленное надвое, тогда болезнь на растение перейдет, а больному вернется былое здоровье.

Рябина считалась хорошим средством при зубной боли. Если болят зубы, то нужно подойти к дереву и погрызть его несколько раз, сказав при этом: «Рябина, рябина, зубы мои вылечи, а не вылечишь, я тебя всю изгрызу». Также верили, что обязательно будут болеть зубы у того человека, который нанесет рябине вред (сломает или срубит ветки, использует на дрова и др.). Люди, страдающие зубной болью, нередко сами приходили к дереву, обнимали его, становились перед ним на колени и произносили: «Рябина-рябина, забери мою болезнь, никогда больше не буду тебя есть», после этого возвращались домой, не оглядываясь. Такой зарок практически никогда не нарушали.

В народных песнях и частушках зачастую рябина является символом тоскующей женщины, измены любимого, безрадостной жизни. Это объясняется восприятием контрастного сочетания белого (дерево в период цветения) и красного (созревшие ягоды) цветов и горечи ягод.

В медицине рябину применяют при бессоннице, нервных и глазных болезнях. Отвары и морсы из свежих ягод отлично помогают при простуде.

Приметы и поверья

Мало рябины – к сухой осени, много – к дождливой. Хороший урожай рябины – к морозной зиме. Рябина, сорванная в этот день, защитит от нечистой силы и простуды. Чтобы домовой сено не портил, несколько ягод высыпали на сеновал. Веточка рябины на столе – к счастью в доме. Дела, начатые сегодня, благополучно завершатся. В этот день особенно обостряется интуиция, к которой нужно прислушиваться.

Человек, родившийся 23 сентября, обладает уравновешенным нравом. Он терпелив и трудолюбив. Ему следует носить сапфир.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24