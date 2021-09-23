Катунь24: Полицейские поймали в лесу барнаульца с марихуаной

Мужчина насобирал 620 граммов дикорастущей конопли.

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Сотрудники полиции по подозрению в хранении наркотических средств 21 сентября задержали ранее судимого за аналогичное преступление жителя Барнаула 1986 года рождения.

В ходе досмотра полицейские обнаружили у него вещество растительного происхождения, которое экспертиза впоследствии признала марихуаной, общим весом 620 граммов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Барнаулец дал признательные показания и пояснил, что сорвал дикорастущую коноплю для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Катунь24