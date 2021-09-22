Катунь24: Поднесеньев день: традиции и приметы на 22 сентября

22 сентября Православная церковь почитает память праведных Иоакима и Анны – родителей Девы Марии. День их памяти отмечается вслед за Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября) как дань преклонения и уважения перед теми, кто подарил жизнь Матери Иисуса, кто своей верой и благочестивым поведением заслужил в преклонном возрасте Дочь, посредством которой подарено спасение всему человечеству.

Фото: vsyamagik.ru

Праведным Анне и Иоакиму нужно молиться в случаях бесплодия

Традиции и обычаи

В этот день чествовали солнце и просили его «накопить сил и прогнать подступающую к воротам темень». В былые времена новобрачные угощали 22 сентября свою родню. Поэтому ещё называли эту дату «Поднесеньев день». К молодоженам сходились все знакомые и родственники «молодых навестить, поглядеть на их житие-бытие, уму-разуму научить».

Молодая хозяйка выпекала пироги, которыми угощала всех своих родственников. Считалось, что это обеспечит крепкое здоровье и благополучие как молодой семье, так и их близким. Также готовили сытный обед, после которого женщина демонстрировала гостям всё своё хозяйство. Её супруг гостей водил на двор, показывал им в сараях зимнюю и летнюю упряжь, в амбарах жито, а в саду наливал присутствующим пиво из бочонка. По обычаю, гости должны были хвалить хозяев и давать им дельные советы.

Жители деревень в этот день заготавливали дрова. Летом и в начале месяца времени на это не хватало, потому что нужно было собирать урожай и осуществлять другие сельскохозяйственные работы. Но так как холода уже близились, люди старались как можно больше нарубить дров и сложить их в сараи. Зимой же обычно заготавливали дрова на следующий год. За лето они успевали хорошо высохнуть. Невысушенная древесина плохо разгорается, коптит и не дает нужного количества тепла.

Крестьяне на мельницах, домашних круподерках и крупорушках начинали обдирать просо, овес и ячмень, мололи пшеницу на крупу.

22 сентября – день осеннего равноденствия. Именно сегодня ночь ровняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Солнце радует людей последними теплыми лучами, перелетные птицы улетают на юг, и начинается настоящий осенний листопад. С этой даты наступает второе «бабье лето», которое длится вплоть до праздника Покров (14 октября). Эту пору в народе прозвали «золотая осень».

В дохристианские времена наши предки в день осеннего равноденствия возносили благодарность богам за достаток и урожай, а также посещали кладбища и украшали могилы.

Приметы и поверья

Много паутины – к погожей осени и морозной зиме. Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее. Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году. Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять. Много шелухи на луке – зима будет холодной. Листья с вишни ещё не опали – к теплой погоде. Гололед 22 сентября – к дождю.

Человеку, родившемуся 22 сентября, следует носить берилл и сапфир. Именинники этого дня – свободолюбивые, авантюрные и мятежные натуры.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24