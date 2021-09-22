Катунь24: Пушкинская карта: куда чаще всего ходит по ней молодежь Алтайского края

Карту уже получили более 2 000 человек.

Фото: www.culture.ru

«За последние полторы недели к программе присоединился и Рубцовск: по Пушкинской карте молодежь сможет посещать спектакли городского драматического театра», – сообщила сегодня, 21 сентября 2021 года, на онлайн-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Он отметила, что больше всего молодые люди пользуются картой для посещения спектаклей барнаульского театра драмы им. В.М. Шукшина и Алтайского государственного музыкального театра. Также подростки активно берут билеты на выступления Барнаульского духового оркестра. Министр выразила надежду, что еще больше мероприятий подключатся к этой программе.

Также она отметила, что по Пушкинской карте молодежь может посетить в Барнауле спектакли Липецкого Государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого. Их показы пройдут в рамках визитов коллективов театров в честь их столетия. Спектакли театра Липецка можно посмотреть с 23 по 26 сентября 2021 года. Афиша опубликована в социальных сетях барнаульского театра драмы.

Катунь24