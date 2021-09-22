Катунь24: Публикуем предварительные результаты выборов в АКЗС

Редакция сайта katun24.ru проанализировала данные Алтайкрайизбиркома и выяснила, каким может быть состав Алтайского краевого Законодательного Собрания нового созыва.

По партийным спискам предварительные итоги голосования, согласно данным Избирательной комиссии Алтайского края, выглядят следующим образом:

«Единая Россия» — 34,29 %;

КПРФ — 24,04 %;

«Справедливая Россия — За правду» — 13,69 %;

«Коммунисты России» — 12,1 %;

ЛДПР — 10,71 %;

«Яблоко» — 1,71 %.

Недостающие в этом списке 3,46 %, вероятно, относятся к испорченным бюллетеням. Для попадания в парламент, партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, поэтому «Яблоко» не получит ни одного места в АКЗС.

В 34 одномандатных округах кресла краевого парламента разделили между собой две партии — «Единая Россия» (19 мест) и КПРФ (15 мест).

Таким образом, вероятно, в АКЗС 31 место из 68 займёт «Единая Россия». Коммунистическая партия Российской Федерации получит 23 места в Заксобрании. 5 мест достанутся справедливороссам, по 4 получат «Коммунисты России» и ЛДПР. Судьба ещё одного места пока остаётся загадкой.

Катунь24