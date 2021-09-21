Катунь24: Почему жители Барнаула самостоятельно засыпают дорожные ямы строительным мусором и бытовыми отходами

Погребные ямы в барнаульских дворах превращаются в свалки. Жители засыпают их строительным мусором и бытовыми отходами. Как бороться с завалами и кто обязан их устранять?

Фото: Катунь 24 Embedded video for Почему жители Барнаула самостоятельно засыпают дорожные ямы строительным мусором и бытовыми отходами

Обвалившиеся погреба около многоквартирных домов – проблема многих барнаульских дворов. Ямы находятся на детских площадках, придомовых территориях и палисадниках. В социальных сетях появился ролик. На нем горожане закладывают погребную яму строительным мусором, это вызвало возмущение у автора видео. Как оказалось, битую кафельную плитку складывали жители двора, чтобы устранить ямы.

Двор с видео расположен по адресу: 40 лет октября, 33. Часть ям жители самостоятельно засыпали землей. Однако устранены не все обвалы, двор до сих пор остается в непригодном состоянии, а ведь здесь находится детская площадка.

Героиня ролика, Надежда Кузнецова, сама складывала мусор в ямы. Женщина пожаловалась, что на протяжении трех лет погреба во дворе постоянно обваливаются. А некоторые ямы – результат мародерства. Крышки погребов снимают ради металла. По словам Надежды, заложить обвалы строительным мусором – вынужденная мера. Грунт стоит дорого: чтобы засыпать всего две ямы пришлось потратить 6 тысяч рублей. Их во дворе десять. Жители собрали примерно две тысячи рублей, оставшуюся часть Надежда оплатила сама.

«Нас обвинили, что мы не вычистили эти ямы, но вычищать я не знаю, как. Все это скидываешь в мусорку, все обратно скидывают в яму. Мы решили засыпать, чтобы дети не травмировались, не ломали головы, не разводилась антисанитария» – рассказала жительница дома 40 лет Октября, 33, Надежда Кузнецова.

Жители неоднократно обращались за помощью в ЖЭУ номер 6. Надежда звонила и в администрацию Октябрьского района. Однако нигде до сих пор не отреагировали на просьбы, поэтому пришлось закапывать мусор самостоятельно.

Другие ямы расположены по адресу: Островского, 62. Их здесь больше 10 штук. Они полностью наполнены мусором: мешками, бутылками. Картина страшная. Провалиться может любой житель Барнаула. В администрации Ленинского района уже связались с обслуживающей организацией дома, ситуацию взяли под контроль до полного устранения проблем.

«Если на территории многоквартирного дома появляются провалы от погребов или другие ямы неизвестного происхождения управляющая организация должна в кратчайшие сроки устранить эти недостатки – засыпать погреба или принять меры по ограждению участка до проведения данных работ», – пояснил начальник управления коммунального хозяйства администрации Ленинского района Дмитрий Перепечин.

Законом не запрещено жильцам устранять такие ямы самостоятельно. Придомовая территория – это общее имущество. Однако мусор для этого не подходит. Кандидат биологических наук, доцент, заведующий лабораторией водной экологии ИВЭП СО РАН Владимир Кириллов отметил, всякий раз нужно консультироваться со специалистами, в первую очередь, коммунальных служб и местными жителями и никаким мусором не занимать эти пространства.

Ямы следует засыпать только природными материалами: землей или кирпичной крошкой. Шлакоблоки, кафель или гранит не подходят. К тому же ямы во дворе должны быть очищены от мусора, этим все-таки должны заниматься управляющие компании.

Катунь24