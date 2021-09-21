Катунь24: Похолодание до -5 градусов и снег прогнозируют в Алтайском крае

По данным Алтайского ЦГМС, завтра ночью, 22 сентября 2021 года, столбики термометров в каре 0…+5 градусов, местами заморозки до -5 градусов.

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Ночью 21 сентября температура воздуха в регионе составит -1…+4 гр. Местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Днём местами возможны небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +5…+10 гр.

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +2…+4 гр. Возможен небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с.

Днём в краевой столице температура +7…+9 гр. Небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с

22 сентября в крае ночью температура воздуха составит 0…+5 гр., местами до -5 гр. Местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 3-8 м/с.

Днём в регионе воздух прогреется до +5…+10 гр. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Местами также небольшие дожди, утром с мокрым снегом

В краевой столице температура +2…+4 гр. Небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер западный 3-8 м/с.

В Барнауле днём температура +7…+9 гр. Также ожидается небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Катунь24