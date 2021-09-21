Катунь24: Полицейские установили личность мужчины, который стрелял по коровам на Алтае

Нашумевшее видео, на котором неизвестный в Республике Алтай стрелял из пистолета по животным, распространилось в конце августа в социальных сетях.

Фото: Скриншот видео



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Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, полицейские в ходе командировки в Новосибирск установили героя видео — им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Мужчина пояснил, что в конце августа он вместе с другом приехал отдыхать в Чемальский район. Подъезжая к селу Аюла, мужчины остановились на дороге из-за того что на проезжей части находились коровы.

Чтобы прогнать животных, житель Новосибирска произвёл в их сторону несколько холостых выстрелов из пистолета ПМ Р-411.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 2 ст.20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Катунь24