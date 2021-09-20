ГОРНЯК22 21.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Проезжающего по «Трассе здоровья» автомобилиста сняли на видео барнаульцы

Горняк22
16 часов Ago

Автомобиль проезжал по пешеходной зоне.

Фото: «Барнаул 22»

Кадрами поделились очевидцы в паблике «Барнаул 22».

«Сегодня с детьми катались на велосипедах по «Трассе здоровья», навстречу по пешеходной зоне ехал Марк II, которому, как и всем автохамам, плевать на людей и правила…», — говорится в посте.

Мнения комментаторов разделилось. Некоторые оказались солидарны с автором и присоединились к осуждению водителя, а другие предположили, что автомобилист, возможно, просто заблудился в лесу. Также высказалось мнение, что автомобили могут спокойно кататься в лесу, так как запрета на это, судя по ПДД, нет.

Катунь24

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