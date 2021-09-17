Катунь24: Предприятия Алтайского края смогут привлечь более 9 миллиардов рублей господдержки на развитие производственной деятельности

Об этом шла речь сегодня, 16 сентября, в ходе рабочей поездки в наукоград заместителя Председателя Правительства края Александра Климина. Он посетил одно из ведущих предприятий оборонной промышленности России – Бийское производственное объединение «Сибприбормаш». Предприятие производит продукцию для оборонной промышленности, а также для гражданских целей. Текущий год – особый для предприятия: ровно 50 лет назад «Сибприбормаш» выпустил первую продукцию.

Фото: Евгений Плахотин

В настоящее время, как рассказал генеральный директор предприятия Александр Серов, на «Сибприбормаше» продолжается модернизация производства, идет дополнительный набор сотрудников. В 2022 году на предприятии планируют приобрести новое оборудование стоимостью 100 миллионов рублей, государственная поддержка позволит компенсировать часть затрат.

Перспективы развития производственной деятельности обсудили на рабочем совещании с участием Александра Климина, министра промышленности и энергетики края Вячеслава Химочки, главы Бийска Александра Студеникина, депутата Алтайского краевого Заксобрания Григория Бахтина.

Как отметил Александр Климин, у промышленных предприятий Алтайского края появились новые возможности благодаря недавним решениям руководства страны.

«Недавно Президентом было принято решение о выделении 500 миллиардов рублей на поддержку промышленных проектов на территории России. 9 миллиардов рублей из этой суммы получил Алтайский край. За 2 ближайших года мы должны с нашими промышленниками эти деньги реализовать», — отметил Александр Климин.

По его словам, будет проведен отбор инвестиционных проектов. Специальные комиссии будут принимать решения о поддержке проектов, оценивая их экономическую эффективность и социальные результаты, в том числе ожидаемое поступление налогов, создание рабочих мест, выпуск новых видов продукции, увеличение объемов производства и выручки предприятия.

«Но это не говорит о том, что помощь будет оказываться каким-то единицам, избранным. Ни в коем случае. Мы работаем со всеми, у кого есть интересные идеи, перспективные проекты. Это могут быть и города, и муниципальные образования, и сельская местность. Любые проекты, ведущие к развитию, будут поддерживаться исполнительной властью Алтайского края», — подчеркнул Александр Климин.

Вместе с тем, как отметил депутат Григорий Бахтин, нужны глобальные шаги для поддержки науки и развития человеческого потенциала.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы производственный сектор в наукограде развивался и появлялись новые рабочие места с конкурентоспособной зарплатой. Развитие промышленного производства — это не только повышение налогооблагаемой базы, увеличение доходной части бюджета. Главное — горожане имеют возможность устроиться на работу, получать достойную заработную плату, и человек гораздо реже будет задумываться о переезде», — рассказал на встрече Александр Студеникин.

Катунь24