ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Психолог рассказал, почему у студентов возникает депрессия

Горняк22
15 часов Ago

С синдромами умеренной или тяжелой депрессии каждый год сталкиваются около 20 процентов студентов.

Фото: pixabay.com

Причины психологического неблагополучия назвал клинический психолог Михаил Хорс.

Специалист считает, что появление мессенджеров и социальных сетей способствовало тому, что люди стали общаться меньше. А это в свою очередь очень сильно влияет на психику.

«Молодежь воспитывают сейчас в новых правилах, им говорят, что можно рассказывать о том, что у тебя на душе, что можно раскрывать свои слабости. А более старшее поколение воспитывали по правилу, что ты должен быть сильным. Действительно, молодежь переживает все более эмоционально. Поколение людей в возрасте от 35 лет — это люди, которые прошли через трудности в своей юности», — цитирует Хорса «Общественная служба новостей».

Также Хорс отметил, что современная молодёжь живёт в условиях стабильной экономики. По его мнению, у таких людей незакаленная психика. В группе риска, считает специалист, первокурсники бакалавриата и специалитета.

Катунь24

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