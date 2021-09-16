Катунь24: Пропавших со скульптуры «школьниц» отправили на реставрацию

Об этом сообщил в соцсетях один из жителей двора, в котором установлен памятник.

Фото: Barnaul 22

Напомним, скульптурная композиция «Школьницы» находится во дворе домов на проспекте Ленина, 70 и 72. Однако на прошлых выходных жители Октябрьского района заметили, что статуи девочек исчезли.

Оказывается, что скульптура находится на реставрации и скоро вновь займёт свое место.

«Реставрируем, это наш двор, надоело, что они без рук и носов и всем на это пофиг! Через две недели будет на месте!», – сообщил Иван Никулин, местный житель.

Катунь24