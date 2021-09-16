Катунь24: Покупатели «Мария-Ра» помогли детям собраться в школу

«Мария-Ра» благодарит покупателей за участие в традиционной благотворительной акции «Соберем детей в школу вместе».

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С 27 июля по 5 сентября торговая сеть «Мария-Ра» проводила традиционную благотворительную акцию «Соберем детей в школу вместе». По итогам акции собрано более 35 000 наименований школьных принадлежностей и канцтоваров на сумму 700 000 рублей.

Детские дома и Центры помощи, которые поддерживают детей из детских домов и малообеспеченных семей, всегда нуждаются в любой помощи. Компания «Мария-Ра» проводит такую акцию не первый год, потому что не у всех желающих помочь есть возможность приехать в детские дома и передать канцелярию лично. Именно поэтому покупатели сети каждый год с удовольствием участвуют в акции, чтобы помочь деткам, которым это действительно нужно.

Для участия в акции «Соберем детей в школу» необходимо было купить любую канцелярию в магазинах «Мария-Ра» и положить товары в специальную корзину. Все товары, которые компания «Мария-Ра» собрала вместе со своими покупателями, распределены между детскими домам сибирского региона.

«Спасибо большое компании «Мария-Ра» за сюрприз, который они нам приготовили сейчас, это канцтовары, конфеты, ребятам всегда это очень нужно. Учебный год у нас начался интересно, насыщенно. У нас много старшеклассников, 10-классников даже. Из 60 детей все школьники. Поэтому канцелярские товары нам очень нужны», — рассказала заместитель директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина» Новосибирска Ольга Малеванная.

Возможность помочь деткам, которые хотят учиться и получать пятерки, была у каждого. Всего в акции приняли участие более 36 000 покупателей.

«Об этой акции слышу уже несколько лет. Сама периодически покупаю и тетрадочки, и фломастеры ребятишечкам, когда захожу в «Мария-Ра». Хочется, чтобы детки хорошо учились, чтобы было приятно и интересно», — объяснила покупательница из Новокузнецка Виктория Вигенина.

Собранные школьные принадлежности получили школьники из 85 детских домов и 3000 малообеспеченных семей. Канцелярия распределена между детским домами, школами-интернатами и малообеспеченными семьями через управления социальной защиты в 5 регионах Сибири — в 261 населённом пункте присутствия магазинов «Мария-Ра».

Катунь24