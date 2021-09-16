ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Продавец из Алтайского края проиграл на бирже почти 700 тысяч рублей

Горняк22
15 часов Ago

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщают в ведомстве.

Фото: pixabay.com

37-летний житель Новоалтайска, работающий продавцом в сетевом магазине, нашёл в одной из соцсетей брокерскую контору, которая предлагала быстро заработать деньги, не выходя из дома. Такое заманчивое предложение показалось весьма интересным, поэтому мужчина решил связаться с представителями компании.

Обсудив условия участия в ставках на бирже и, получив реквизиты, продавец из Новоалтайска перечислил по ним 670 тысяч рублей. После этих действий сотовый телефон незнакомцев стал недоступен.

Катунь24

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