Катунь24: Путин: «Единая Россия» инициировала многие решения по развитию страны

Владимир Путин провел совещание с правительством РФ и партией «Единая Россия». Во время совещания президент заявил, что многие решения по развитию страны и укреплению экономики и социальной сферы были инициированы именно этой партией.

Фото: kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что многие инициативы стали результатом встреч с людьми в регионах и вошли в народную программу партии.

«Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением», — цитирует Владимира Путина «Российская газета».

Президент также отметил, что эти инициативы имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, сформированы программы по ремонту школ, расселению из аварийного жилья, газификации.

«Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», — подчеркнул президент.

Катунь24